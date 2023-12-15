Новые власти Нигера согласовали план переходного периода при посредничестве Того

В начале января 2024 года власти обеих стран вместе с представителями Сьерра-Леоне планируют окончательно согласовать детали графика переходного периода, передает Sahel.org

НАЙРОБИ, 15 декабря. /ТАСС/. Военные власти Нигера согласовали при посредничестве Того план реализации переходного периода в стране. Об этом сообщил государственный информационный портал Sahel.org по итогам встречи министра иностранных дел Того Робера Дюссея с главой переходного правительства Нигера Али Ламином Зейном.

"Мы провели работу и достигли договоренности по ходу переходного периода [в Нигере], что является успехом", - цитирует портал главу внешнеполитического ведомства Того. По словам министра, в начале января 2024 года власти Нигера, Того и Сьерра-Леоне планируют окончательно согласовать детали графика переходного периода.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа, как информировал портал ActuNiger, Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Позднее лидер военного режима Нигера уточнил, что предстоящий переходный период в Нигере "не превысит трех лет".