Премьер Эстонии заявила, что начало переговоров с ЕС не дает Киеву гарантий безопасности

По словам Каи Каллас, речь идет о "будущем Европы"

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет сопряжено в первую очередь не с предоставлением стране гарантий безопасности, а с осуществлением украинской стороной множества реформ. Об этом сообщила премьер Эстонии Кая Каллас в интервью телеканалу CNN.

"Если быть точными, то речь идет не о гарантиях безопасности, а о будущем Европы", - указала она в ответ на вопрос, какие гарантии безопасности предоставит Украине решение стран-участниц начать переговоры по присоединению к Евросоюзу. Каллас подчеркнула, что ЕС выступает в качестве "геополитического союза" и формируется не только по географическому принципу, но и на основе "ценностей".

"Конечно, Украине предстоит проделать множество реформ, как должны были мы при вступлении в ЕС", - отметила премьер.

По итогам первого дня саммита Евросоюза, проходящего в Брюсселе 14-15 декабря, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны сообщества приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.

Советник и однофамилец главы венгерского правительства Балаж Орбан указал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступал главным противником приема Украины в ЕС, покинул зал заседаний Евросоюза при принятии решения о начале переговоров с Киевом о вступлении, потому что считает его неправильным и не захотел брать на себя ответственность за такой шаг. Эта ситуация делает очень шаткой юридическую базу такого решения, поскольку официального голосования не проводилось, решение считается консенсусным, когда доподлинно известно, что поддержали его только 26 из 27 стран ЕС.