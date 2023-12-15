Генпрокурор Белоруссии направил в Верховный суд дело пособника нацистов Катрюка

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд для посмертного процесса уголовное дело в отношении участника убийства в годы Великой Отечественной войны жителей Хатыни Владимира Катрюка.

"Сегодня мною направлено в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Катрюка. Это один из палачей, который в том числе принимал участие в сожжении Хатыни", - заявил генпрокурор журналистам.

Избежавший наказания Катрюк долгое время проживал в Канаде. Незадолго до его смерти в мае 2015 года Следственный комитет РФ призвал Канаду депортировать обвиняемого в геноциде Катрюка в Россию, однако Оттава запрос проигнорировала.