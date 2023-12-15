Суд ECOWAS постановил освободить экс-президента Нигера

14 декабря сообщество приостановило членство страны в организации до восстановления конституционного порядка

НАЙРОБИ, 15 декабря. /ТАСС/. Суд Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) постановил немедленно освободить свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума, которого удерживают пришедшие к власти в результате переворота военные. Об этом сообщает агентство Reuters.

В сентябре в суд ECOWAS был подан иск от имени Базума с требованием немедленного освобождения. По данным Reuters, суд "приказывает ответчику немедленно и безоговорочно освободить всех заявителей" и восстановить Базума в его правах.

14 декабря ECOWAS приостановило членство Нигера в организации до восстановления конституционного порядка. На саммите ECOWAS, который проходил в Абудже 10 декабря, также были продлены санкции против Нигера.

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.