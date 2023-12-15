ВВС Израиля нанесли новый удар по объектам "Хезболлах" в Ливане

Некоторое время назад летательный аппарат Израиля также нанес удар по террористу, действовавшему на ливанской территории рядом с районом Зарита

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли удар по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар и уничтожил террористическую инфраструктуру "Хезболлах" в Ливане. Кроме того, некоторое время назад летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по террористу, действовавшему на ливанской территории рядом с районом Зарита на севере Израиля", - говорится в сообщении.

Помимо этого, добавили в армии, израильские военнослужащие "нанесли удар по двум вооруженным террористам, действовавшим рядом с районом Яруна в Ливане этим утром".