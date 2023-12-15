В ЕС сообщили о возможном захвате пиратами судна в Аденском заливе

К нему движется корабль ВМС Испании, сообщило командование операцией ЕС по борьбе с пиратством "Аталанта"

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Корабль ВМС Испании движется к коммерческому судну, которое, предположительно, захватили пираты в Аденском заливе. Об этом сообщило командование операцией ЕС по борьбе с пиратством "Аталанта".

"Флагманский корабль операции Atalanta ESPS Victoria быстро движется к судну, которое, предположительно, было захвачено пиратами, чтобы получить больше информации [о ситуации] и оценить последующие действия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице операции "Аталанта" в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) получил информацию от офицера службы безопасности, по мнению которого экипаж больше не контролирует судно. Оно движется к Сомали примерно в 680 морских милях (около 1 259 км) от города Босасо.

Ранее UKMTO сообщил о двух инцидентах - в 50 морских милях (около 92 км) к северу от порта Моха и в 60 морских милях (111 км) к юго-западу от порта Ходейда в Йемене. Центр также проверяет информацию о третьем инциденте вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, контейнеровоз Al Jasrah под флагом Либерии был атакован с воздуха у берегов Йемена, на палубе произошло возгорание.