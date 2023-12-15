В Иране задержали одного участника нападения на полицейский участок

Еще несколько боевиков ликвидированы, сообщил представитель иранской полиции Саид Монтазер Махди

ДУБАЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности Ирана задержали одного из террористов, участвовавших в нападении на полицейский участок в городе Раск в провинции Систан и Белуджистан, еще несколько боевиков ликвидированы. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель иранской полиции Саид Монтазер Махди

"Несколько террористов ранены, несколько убиты, а один из нападавших задержан", - цитирует его агентство IRNA. Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов, расследование случившегося и поиски скрывшихся террористов продолжаются. Ранее замминистра внутренних дел Ирана сообщил, что тела раненых и погибших соучастников террористы забирали с собой.

Нападение на полицейский участок в Иране было совершено в ночь на 15 декабря в городе Раск на юго-востоке страны. По уточненным данным властей, в результате погибли 11 сотрудников полиции. Как сообщило агентство Mehr, ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Зольм". Ранее она уже совершала террористические акты на ирано-пакистанской границе, а также нападения на военнослужащих пограничной службы исламской республики.