Бундесвер приобрел 62 легких вертолета H145M более чем на €2 млрд

В Airbus сообщили, что это самый крупный заказ на поставки вертолетов H145M

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Управление военной техники, информационных технологий и технической поддержки Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) BAAINBw (Bundesamt fur Ausrustung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) и компания Airbus Helicopters Deutschland подписали рамочное соглашение об изготовлении и поставке Бундесверу легких многоцелевых вертолетов H145M. Об этом BAAINBw сообщило в распространенном пресс-релизе.

Заключение соглашения последовало за одобрением закупки вертолетов бюджетным комитетом Бундестага. В соответствии с соглашением стоимостью €2,1 млрд ($2,3 млрд) немецкое подразделение компании Airbus Helicopter до конца 2028 года поставит Бундесверу 62 вертолета H145M. Соглашением предусмотрен опцион на дополнительную закупку еще 20 винтокрылых машин этой модели.

В Airbus отметили, что это самый крупный заказ на поставки вертолетов H145M. Из 62 винтокрылых машин 57 будут поставлены в Сухопутные войска ФРГ, пять - в спецподразделения Военно-воздушных сил (ВВС). Машины будут производиться на заводе Airbus Helicopters в Донауверте.

До заключения соглашения 16 вертолетов H145M уже находились на вооружении Бундесвера. Еще восемь H145 ранее были приняты на вооружение ВС ФРГ для применения в поисково-спасательных операциях. "При закупке Бундесвер сознательно выбрал тот тип вертолета, который доступен на рынке и который уже используется [немецким] спецназом и [Бундесвером] в спасательных операциях", - отметили в BAAINBw.

По данным немецкого портала Augen geradeaus, из 62 заказанных H145M только 24 будут оснащены комплектами вооружений. Базовая комплектация винтокрылых машин уже будет оснащена универсальной системой управления вооружением HForce.

Полезная нагрузка H145M для Бундесвера должна включить в том числе противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) большой дальности Spike (Spike LR2, Long Range 2) производства израильской компании Rafael. При выстреле с вертолета дальность поражения цели этой версией ПТУР может достигать 10 км.

В еженедельнике Defense News отметили, что приобретение Бундесвером легких вертолетов с ракетным вооружением - результат переосмысления противотанковой борьбы в современном вооруженном конфликте. На нее повлияли тактические решения, примененные в ходе специальной военной операции на Украине, в частности - использование российскими ударными вертолетами противотанковых ракет для поражения украинской бронетехники с безопасного расстояния.

Парк H145M на вооружении Бундесвера должен стать временной альтернативой заменяемым в настоящий момент ударно-разведывательным вертолетам Tiger производства франко-немецкого консорциума Eurocopter (ныне - Airbus Helicopters). В долгосрочной перспективе ВС ФРГ в рамках военного планирования НАТО сделали ставку на развитие возможностей применения в противотанковой борьбе ударных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.