Белый дом приветствовал решение Израиля открыть КПП "Керем-Шалом"

Помощника президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Джо Байден обсуждал вопрос открытия этого КПП в беседах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. США приветствуют решение израильских властей открыть контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Перед моим отбытием из Израиля мой коллега, глава Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, проинформировал меня, что правительство Израиля приняло решение открыть КПП "Керем-Шалом" для прямой доставки гуманитарной помощи палестинскому населению Газы. Мы приветствуем этот важный шаг", - заявил Салливан.

По его словам, президент США обсуждал вопрос открытия этого КПП в беседах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "США остаются привержены наращиванию и поддержанию потока гуманитарной помощи в Газу", - отметил Салливан, подчеркнув, что Вашингтон продолжить работать "с Египтом и другими партнерами" над доставкой гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Правительство Израиля одобрило временную разгрузку грузовиков с гуманитарной помощью из Египта на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом" со стороны сектора Газа вместо возвращения на КПП "Рафах" на египетской границе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.