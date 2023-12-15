ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по пусковым площадкам "Хезболлах" в Ливане

Атаку произвели в ответ на запуск ракет по израильской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Вертолет и самолет ВВС Израиля атаковали пусковые площадки и военные позиции шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на запуск ракет по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад вертолет и самолет ВВС Израиля нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлах", включая пусковые площадки и военные позиции, с которых ранее сегодня были произведены пуски ракет по северным районам Израиля", - говорится в заявлении.

Военные отметили, что "ранее на севере Израиля прозвучали сирены и было зафиксировано несколько запусков ракет из Ливана по различным местам на севере Израиля". "Некоторые из ракет были перехвачены в соответствии с протоколом", - добавили в пресс-службе.