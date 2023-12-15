Херш: Израиль ликвидирует всех лидеров ХАМАС после возвращения последнего заложника

По словам журналиста, 137 граждан Израиля находятся в заложниках ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль возобновили переговоры по освобождению заложников, но, согласно плану еврейского государства, сразу после возвращения последнего заложника все руководство ХАМАС должно быть уничтожено. Об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"В ту минуту, когда последний заложник окажется на израильской земле, все политические, религиозные и военные лидеры ХАМАС будет убиты в странах их проживания. "Моссад" уже следит за ними, но ликвидировать их до того, как заложники будут освобождены, опасно", - сказал Хершу неназванный американский чиновник.

По сведениям журналиста, Израиль и политическое руководство ХАМАС возобновили контакты по вопросу обмена израильских заложников ХАМАС на палестинских заключенных в израильских тюрьмах на Западном берегу реки Иордан. "На данный момент, как мне сообщили, 137 граждан Израиля находятся в заложниках ХАМАС, и полагают, что они еще живы. Все они были захвачены 7 октября. 36 из них считаются действующими служащими ЦАХАЛ, это мужчины и женщины в возрасте от 18 лет до 31 года. Восемь женщин из числа мирных граждан и два ребенка также удерживаются в заложниках", - пишет Херш.

ХАМАС выразил заинтересованность в "обмене десяти заложников на 40 заключенных из тюрем Израиля и 48-часовое прекращение огня", пишет Херш.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.