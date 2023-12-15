Трюдо заявил, что Канада выступает за признание палестинского государства

Премьер-министр отметил, что усилия Оттавы на международной арене направлены на достижение этой задачи

ОТТАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Признание государства Палестина, которое бы мирно сосуществовало с Израилем, в конечном итоге должно привести к завершению палестино-израильского конфликта. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе общения с журналистами в Ванкувере, которое транслировали национальные телеканалы.

"Мы будем продолжать <...> выступать за решение проблемы [палестино-израильского конфликта на основе сосуществования] двух государств и будем работать над этим, - сказал Трюдо. - Мы не увидим мир и стабильность в регионе до тех пор, пока израильтяне не будут жить в безопасном еврейском государстве, а палестинцы жить своими устремлениями в защищенном, безопасном и процветающем палестинском государстве, признанном в рамках международных границ".

По словам Трюдо, усилия Оттавы на международной арене направлены сейчас на достижение этой задачи.