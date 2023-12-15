Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане в ответ на ракетный обстрел

В числе атакованных целей военные назвали "террористическую инфраструктуру, командный центр и военные объекты, на которых действовали террористы "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Израильские ВВС в ответ на обстрелы с территории Ливана нанесли удары по командному пункту и военным объектам шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ответ на недавние запуски ракет [по израильской территории] самолеты ВВС Израиля нанесли удары и уничтожили ряд террористических объектов "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении. В числе атакованных целей военные назвали "террористическую инфраструктуру, командный центр и военные объекты, на которых действовали террористы "Хезболлах". "Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар высокоточным боеприпасом по ракетной площадке, запуски с которой по Израилю были зафиксированы ранее сегодня", - продолжили в армейском ведомстве.

Армия обороны также засекла "несколько запусков ракет из Ливана в сторону израильской территории", 15 декабря была объявлена воздушная тревога в районе Штулы на севере еврейского государства.