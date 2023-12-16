В Токио пройдет специальный саммит Япония - АСЕАН

Он включает в себя несколько встреч и мероприятий, которые состоятся в период с 16 по 18 декабря

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Специальный саммит Япония - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также несколько сопутствующих встреч и мероприятий пройдут в Токио в период с 16 по 18 декабря. Событие приурочено к 50-летию сотрудничества и дружбы между Японией и АСЕАН.

В субботу, как ожидается, японский премьер-министр Фумио Кисида проведет несколько двусторонних встреч с лидерами АСЕАН, включая президента Индонезии Джоко Видодо, чья страна выступает сопредседателем этого специального саммита. Вечером в этот же день состоится торжественный банкет.

Саммит Япония - АСЕАН пройдет в воскресенье. Он будет состоять из нескольких сессий, по итогам которых должно быть принято совместное заявление. "Эта специальная встреча на высшем уровне станет историческим поворотным моментом и укрепит душевные связи, которые Япония и АСЕАН строили на протяжении многих лет. В итоговом документе мы изложим новое видение будущего и план действий, определяющий широкий спектр конкретного сотрудничества", - говорится в сообщении МИД Японии.

На понедельник запланированы проведение обеда, организованного совместно с Федерацией японского бизнеса (Кэйданрэн), и встреча на высшем уровне Азиатского сообщества с нулевым уровнем выбросов (AZEC).

Пути сотрудничества

Япония в последнее время активно развивает свои связи с АСЕАН. Только в 2023 году они достигли договоренности повысить статус отношений до уровня "стратегического партнерства". Кроме того, Япония приняла решение выделить $100 млн для реализации инициированной Индонезией программы регионального сотрудничества "Взгляды АСЕАН на Индо-Тихоокеанский регион" (AOIP). Она направлена на то, чтобы подтвердить роль блока в поддержании мира, безопасности, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. Принципы AOIP подтверждают, что АСЕАН отдает приоритет практике открытого и всеобъемлющего диалога и сотрудничества, а не конкуренции и соперничества.

Помимо этого, Япония представила план сотрудничества в области повышения квалификации работников в области цифровизации и безопасности на море. В ближайшие три года планируется подготовить порядка 5 тыс. специалистов. Токио также стремится оказать помощь членам АСЕАН в области цифровизации инфраструктуры, усиления кибербезопасности, укрепления цепочек поставок продуктов и содействия декарбонизации.

Стороны также сотрудничают и в области безопасности. Так, в марте начала работу горячая линия связи между военными ведомствами Японии и государств АСЕАН. Япония стала первой страной, с которой АСЕАН запустила подобный механизм.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году, она объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. На прошедшем в ноябре 2022 года саммите АСЕАН в Пномпене статус кандидата на вступление в ассоциацию получил Восточный Тимор.