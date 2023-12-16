Госдеп одобрил возможную продажу Италии РСЗО HIMARS за $400 млн

Итальянские власти ранее запросили разрешение на приобретение у Соединенных Штатов 21 РСЗО HIMARS, боеприпасов, запчастей и различных систем, в том числе навигации и связи, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США разрешил возможную продажу Италии ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и других вооружений за $400 млн. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в сообщении агентства, американское внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу правительству Италии M142 HIMARS и связанного с этим оборудования примерно за $400 млн". Как следует из документа, власти Италии ранее запросили разрешение на приобретение у США 21 РСЗО HIMARS, боеприпасов, запчастей и различных систем, в том числе навигации и связи.

"Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который важен для политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении. Агентство рассчитывает, что поставки "не изменят базовый военный баланс в регионе".

Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.