Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов и девяти кораблей КНР

Армия в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные ЗРК для наблюдения за целями

ГОНКОНГ, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило оборонное ведомство острова на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как отмечается, 10 летательных аппаратов "пересекли срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к северу и юго-западу от него". Среди них беспилотник BZK-005, шесть истребителей J-10, два J-16, а также один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8.

Как указывается, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.