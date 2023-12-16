Туркмения планирует наращивать сотрудничество с ЕС

Зампред правительства, министр иностранных дел Рашид Мередов отметил, что в последнее время заинтересованность Евросоюза в сотрудничестве со странами Центральной Азии существенно возрастает

АШХАБАД, 16 декабря. /ТАСС/. Туркмения и Европейский союз (ЕС) эффективно сотрудничают в двустороннем и многостороннем форматах, это партнерство следует планомерно наращивать. Об этом заявил президент республики Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

На заседании заместитель председателя правительства, министр иностранных дел Рашид Мередов доложил о предпринимаемых шагах по развитию сотрудничества Туркмении с ЕС. Он напомнил, что в 2023 году состоялись некоторые крупные мероприятия, в том числе встреча Бердымухамедова с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и шестая встреча в рамках межпарламентского диалога.

Мередов отметил, что в последнее время заинтересованность ЕС в сотрудничестве со странами Центральной Азии существенно возрастает. Глава МИД представил на рассмотрение президента предложения о расширении взаимодействия в некоторых приоритетных сферах. Среди них поездка туркменских делегаций в Брюссель для участия во встрече диалога по правам человека и заседании комитета Туркмения - ЕС.

На основе коммюнике, принятого по итогам министерской встречи формата "ЕС - Центральная Азия", прошедшего в Люксембурге 23 октября, предлагается организовать встречу экспертов по транспортному сектору во втором квартале 2024 года и консультации с профильными структурами ЕС для обсуждения партнерства и обмена опытом в энергетике в первом квартале того же года. Бердымухамедов поручил Мередову продолжать работу по развитию сотрудничества с Евросоюзом.