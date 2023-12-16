Главы стран Центральной Азии поздравили Казахстан с Днем независимости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал "братскому казахскому народу" мира, благополучия и дальнейшего развития

АСТАНА, 16 декабря. /ТАСС/. Президенты стран Центральной Азии направили поздравления на имя лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в связи с отмечаемым в республике Днем независимости. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Хотел бы подчеркнуть, что за прошедшее время дружественная Республика Казахстан прошла путь больших изменений и коренных реформ в различных сферах, все больше и больше повышается уважение и престиж вашей страны на международной арене", - говорится в телеграмме президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В свою очередь лидер Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал братскому казахскому народу мира, благополучия и дальнейшего развития. "За годы своей независимости Республика Казахстана, добившись огромных успехов во всех сферах жизни общества, достигла высокого положения на международной арене и сегодня уверенными шагами продвигается вперед по пути прогресса и процветания", - отметил он.

Туркменский президент Сердар Бердымухамедов в своем послании на имя Токаева подчеркнул, что народы Казахстана и Туркмении связывают многовековые узы дружбы и добрососедства.

"Я твердо верю, что работа, которую вы проводите по реализации амбициозных планов по построению нового и справедливого Казахстана с равными возможностями для каждого казахстанца, будет высоко оценена обществом и займет свое место в истории", - говорится в телеграмме лидера Киргизии Садыра Жапарова.

Ранее День независимости отмечался как национальный праздник, однако в июне 2022 года Токаев выступил с инициативой вернуть этот статус Дню республики, который праздновали 25 октября. В конце сентября того же года президент утвердил соответствующие поправки в законодательство.