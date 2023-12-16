ВВС Израиля нанесли новые удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

В армейской пресс-службе сообщили, что израильские военные также атаковали двух подозреваемых, которые действовали в одном из приграничных районов Ливана, где находилась одна из пусковых установок "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 декабря. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые авиаудары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ВВС недавно атаковали ряд целей террористической организации "Хезболлах", включая военные здания, пусковые установки и террористическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Помимо этого, добавили в армии, за последние несколько часов был зафиксирован запуск нескольких снарядов со стороны Ливана в направлении Израиля. В ответ израильская артиллерия нанесла удары по ливанской территории, отметили военные.

Кроме того, в течение дня израильские военные атаковали двух подозреваемых, которые действовали в одном из приграничных районов Ливана, где, по данным израильской армии, находилась одна из пусковых установок "Хезболлах", сообщила пресс-служба.