Макрон выразил соболезнования в связи со смертью лидера Кувейта

Президент Франции отметил, что шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах всегда стремился к модернизации своей страны

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, назвав его сторонником модернизации своей страны и укрепления связей с Францией. Заявление французского лидера распространила пресс-служба Елисейского дворца.

"С его кончиной кувейтский народ теряет великого лидера, которого уважали за идеалы мира и умеренности, которые он воплощал в жизнь. На протяжении всего своего правления он стремился к модернизации своей страны, заботясь о процветании и благополучии кувейтцев. Шейх Наваф также был горячим сторонником укрепления особых дружеских связей между Францией и Кувейтом", - говорится в заявлении Макрона.

Глава государства выразил соболезнования семье эмира и заявил о поддержке Францией наследного принца шейха Машааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. Его преемником провозглашен наследный принц шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Согласно конституции страны, после смерти эмира престол автоматически переходит к наследному принцу, однако он сможет приступить к власти только после принесения присяги в Национальном собрании (однопалатный парламент). У нового эмира есть год, чтобы назначить наследника.

Покойный эмир Кувейта вступил на престол 30 сентября 2020 года после смерти своего сводного брата шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, возглавлявшего страну с 2006 по 2020 год. В феврале 2006 года шейх Наваф был назначен наследным принцем по указу шейха Сабаха. Таким образом, он нарушил традицию, согласно которой эмирами становятся поочередно представители двух ветвей семьи ас-Сабах - аль-Джабер и ас-Салем.