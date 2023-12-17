Премьер Франции приняла бюджет страны на 2024 год в обход парламента

Элизабет Борн подчеркнула, что республика не может обойтись без бюджета, "который укрепляет власть государства"

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Проект бюджета Франции на 2024 год утвержден правительством в обход голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента). Трансляция заседания велась на сайте парламента.

"Мы не можем обойтись без бюджета, который укрепляет власть государства. <...> На основе части 3 статьи 49 конституции под ответственность правительства я принимаю вторую часть и весь законопроект о бюджете 2024 года", - сказала премьер-министр Франции Элизабет Борн, присутствовавшая на заседании законодательного органа.

Это уже 22-й раз, когда правительство Борн использует это положение Конституции, чтобы провести закон в обход нижней палаты парламента. При этом буквально за несколько минут до этого спикер Нацсобрания Яэль Брон-Пиве объявила о провале очередной попытки оппозиции выразить недоверие кабмину из-за предыдущего использования части 3 статьи 49. Инициатива партии "Неподчинившаяся Франция" набрала лишь 75 из необходимых 289 голосов. Тем не менее партия намерена вновь оспорить действия правительства, подав новый запрос уже в связи с последним решением Борн по поводу проекта бюджета.

Правительство Борн регулярно прибегает к своему праву в рамках части 3 статьи 49 Конституции Франции во время обсуждения в Нацсобрании законопроектов, касающихся бюджета, поскольку президентская партия "Ренессанс" не получила абсолютного большинства на парламентских выборах 2022 года. Кабинету за прошедшие полтора года не удалось найти союзников для образования более широкой коалиции.