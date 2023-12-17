Члены Совбеза ООН призвали к ответу организаторов и исполнителей теракта в Иране

В своем заявлении они назвали нападение "трусливым", а также выразили соболезнования семьям погибших

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов и исполнителей теракта в городе Раск.

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили трусливое террористическое нападение на полицейский участок [в городе] Раск в провинции Систан и Белуджистан, Иран, 15 декабря 2023 года", - говорится в заявлении СБ ООН, опубликованном в субботу.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, спонсоров этих предосудительных террористических актов и привлечь их к ответственности. Они настоятельно призвали все государства в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциями Совета Безопасности активно сотрудничать с правительством Исламской Республики Иран", - сказано в тексте.

Кроме того, члены Совбеза выразили соболезнования семьям погибших и правительству Ирана, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

15 декабря по меньшей мере 12 полицейских погибли в результате террористического нападения на полицейский участок в городе Раск на юго-востоке Ирана. По данным агентства Mehr, ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Зольм". Ранее она уже совершала террористические акты на ирано-пакистанской границе, а также нападения на военнослужащих пограничной службы исламской республики.