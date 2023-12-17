Армия обороны Израиля потеряла двух военнослужащих в боях в секторе Газа

Общее число погибших военных с начала конфликта превысило 450 человек, сообщает ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 декабря. /ТАСС/. Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли за минувшие сутки в боях в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Как отмечает издание, погибли сержант Джозеф Авнер Доран и старшина Шалев Зальцман. Количество погибших израильских солдат в ходе боевых действий против ХАМАС с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 121. При этом, по данным пресс-службы ЦАХАЛ, общее число погибших израильских военных с начала нового обострения израильско-палестинского конфликта уже превысило 450.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.