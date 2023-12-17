Лукашенко назвал особо значимым для Минска сотрудничество со Святым Престолом

Обе стороны стремятся к сохранению устойчивого мира, заявил президент Белоруссии

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения и 70-летием священнического призвания, отметив, что для Минска отношения со Святым Престолом и в дальнейшем будет иметь особую значимость. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Несмотря на препятствия, с которыми мы сталкиваемся, Минск и Ватикан стремятся к сохранению устойчивого мира, основанного на принципах справедливости и равноправия для стран мира, - отметил Лукашенко. - Взаимная поддержка реализации таких целей дает надежду, что наш совместный голос будет услышан". Президент подчеркнул, что сотрудничество со Святым Престолом "имело и в дальнейшем будет иметь особую значимость для Беларуси".

"На протяжении многих лет вы неутомимо несете миру свет, добро и любовь, делитесь мудростью, отдаете каждому кусочек своего сердца", - говорится в поздравлении. Глава государства поблагодарил Папу Римского за его молитвы и заботу о Белоруссии и ее верующих, дружбу и уважение, отметив, что с теплом вспоминает их "встречу и искренний разговор".

Лукашенко пожелал понтифику крепкого здоровья, долгих лет жизни и божьей благодати при выполнении высокой апостольской миссии.

Президент Белоруссии и Папа Римский Франциск встречались в мае 2016 года в Апостольском дворце в Ватикане, они обсуждали развитие отношений Белоруссии с Римско-католической церковью. Тогда глава белорусского государства пригласил понтифика совершить визит в республику.