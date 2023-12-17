Белград верит в победу коалиции "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться"

Она позволит обеспечить стране безопасное будущее, отметил вице-премьер республики Милош Вучевич

БЕЛГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер, министр обороны Сербии и председатель Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич заявил о том, что верит в убедительную победу коалиции "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", которая позволит обеспечить стране безопасное будущее. Об этом он сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

"Я воспользовался своим правом голоса и проголосовал за безопасное будущее наших детей, за безопасное будущее нашей Сербии, за список под номером 1 "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", - отметил Вучевич. Глава оборонного ведомства указал на то, что голос именно за эту коалицию - это голос "за лучшую Сербию, за новые автомагистрали, новые школы, детские сады, более высокие зарплаты, более высокие пенсии, голос за Сербию, которая не остановится". "Верю в убедительную победу нашего списка, ведь граждане знают, кому следует доверить свое будущее!!!" - подчеркнул председатель СПП.

Согласно информации исследовательского центра CeSID, явка на внеочередных парламентских выборах в Сербии на 09:00 по местному времени (11:00 мск) составила 5,2%. Количество проголосовавших граждан на то же время в ходе парламентских выборов 2022 года составляло 5,1%.

Ранее свой голос уже отдали президент республики Александар Вучич, премьер-министр Ана Брнабич, а также глава МИД Ивица Дачич.

О ходе голосования

Более 8 тыс. избирательных участков открылись в Сербии в 07:00 по местному времени (09:00 мск) на внеочередных парламентских выборах и муниципальных выборах. Голосование продлится до 20:00 (22:00 мск). Избирателям предстоит выбрать на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Республиканская избирательная комиссия (РИК) сообщила, что правом голоса обладают более 6,5 млн человек. Всего голосующим будет доступно 8 273 избирательных участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России - в Москве и Сочи. Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.

Фаворитом выборов является коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", сформированная вокруг правоцентристской Сербской прогрессивной партии. Программа коалиции направлена на дальнейшее укрепление экономики. Ее целью названо повышение уровня жизни населения, кроме того, коалиция обещает строительство новых и реконструкцию старых больниц, учреждений культуры, храмов, школ. Среди приоритетов - отстаивание самостоятельного политического курса, укрепление военного потенциала и безопасности. Во внешнеполитической части программы указано дальнейшее развитие отношений с ЕС (переговоры о вступлении ведутся с 2014 года) и сотрудничество с НАТО, но отказ от вступления в какой-либо военный блок. 1 ноября Вучич заявил, что его страна не откажется от евроинтеграции, но это не помешает ей сохранить традиционные отношения с Россией и Китаем.