Глава избирательной комиссии опроверг заявления о нарушении выборного процесса в Сербии

Владимир Димитриевич также отметил, что на участках находятся 148 989 представителей всех кандидатов

БЕЛГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Республиканской избирательной комиссии (РИК) Республики Сербия Владимир Димитриевич указал на то, что все заявления о нарушении выборного процесса и оказании давления на избирателей в ходе парламентских выборов являются абсурдными.

"Утверждения о том, что на избирательных участках в [районах] Нови-Београд и Стари Град оказывается давление на избирателей, абсурдны, как и необоснованные и постыдные утверждения о том, что наблюдались грубые нарушения на выборах", - приводятся слова Димитриевича в опубликованном заявлении избирательной комиссии.

"Еще раз напоминаем, что голосование на всех избирательных участках обеспечивается избирательными комиссиями, в которые, помимо постоянного состава, входят также представители всех кандидатов, которых всего на избирательных участках насчитывается 148 987 человек", - отметил Димитриевич.

Ранее, на утренней пресс-конференции, глава РИК сообщил, что только три избирательных участка не были открыты вовремя в связи с отсутствием электричества в помещении в первом случае и прорывом трубы во втором и третьем случаях. Он уточнил, что в ходе открытия всех остальных пунктов голосования не было зафиксировано каких-либо нарушений или проблем.

Более 8 тыс. избирательных участков открылись в Сербии в 07:00 по местному времени (09:00 мск) на внеочередных парламентских выборах и муниципальных выборах. Голосование продлится до 20:00 (22:00 мск). Избирателям предстоит выбрать на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и Автономный край Воеводина. Республиканская избирательная комиссия сообщила, что правом голоса обладают более 6,5 млн человек. Всего голосующим будет доступно 8 273 избирательных участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России - в Москве и Сочи. Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.