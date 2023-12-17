Reuters: на востоке ДР Конго двух кандидатов убили за три дня до выборов

Имена парламентариев не разглашают, но известно, что депутаты были от правящих коалиций в Северном и Южном Киву

НАЙРОБИ, 17 декабря. /ТАСС/. Два кандидата в парламент Демократической Республики Конго от восточных провинций были убиты за несколько дней до всеобщих выборов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечается, один из депутатов от правящей коалиции Южного Киву, провинции на востоке Конго, был убит боевиком, когда он возвращался с предвыборного мероприятия в пятницу вечером. Другой кандидат от правящей коалиции в Бени, Северное Киву, также на востоке страны, умер от огнестрельных ранений поздно вечером в пятницу после того, как его машина попала в засаду. Имена погибших депутатов не разглашаются.

Согласно отчету правозащитной организации Human Rights Watch, насилие, связанное с выборами в ДРК, рискует подорвать их результаты. "С начала октября Human Rights Watch документально фиксировала столкновения по всей стране между сторонниками конкурирующих партий, которые привели к нападениям, сексуальному насилию и убийствам", - говорится в отчете.

По информации Национальной независимой избирательной комиссии, 19 ноября в ДРК официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся 20 декабря. Окончательный список кандидатов на пост главы государства еще не опубликован, предварительно, в октябре избирком одобрил список из 24 человек. На пост президента страны баллотируются действующий глава государства Феликс Чисекеди, а также кандидаты от оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2018 года врач Денис Муквеге и бывший губернатор провинции Катанга Моиз Катумби.

Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов избирателей. Срок президентского мандата - пять лет. Конституция ограничивает двумя сроками время нахождения политика на президентском посту. Голосование за президента ДРК совпадет с началом выборов в законодательные, провинциальные и муниципальные органы власти, для участия в которых были зарегистрированы тысячи кандидатов.