CNN: Зеленский не может честно признать трудное положение Украины на фронте

Если украинский президент "говорит, что Киев побеждает, тогда зачем ему нужна дополнительная помощь", задается вопросом телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский испытывает все больше сложностей из-за невозможности честно признать трудное положение страны в зоне боевых действий с Россией. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его оценкам, для Зеленского было бы неразумным "давать откровенную публичную оценку того, насколько плохо идет конфликт" из-за возможного снижения морального духа украинских военных и уменьшения поддержки со стороны Запада. Кроме того, "признание того, что Украина испытывает трудности, подкрепляет аргумент о том, что нет смысла финансировать проигравшего", рассуждает телеканал.

Однако если украинский лидер "говорит, что Украина побеждает, тогда зачем ему нужна дополнительная помощь?", задается вопросом CNN. Эту дилемму киевское руководство решает тем, что в своих выступлениях "постоянно указывает на прошлые успехи и будущие цели" Украины в конфликте с РФ. "Однако на самом деле самым полезным заголовком для Киева должен быть тот, [в котором признается], насколько мрачным для него сейчас является [положение на почти всех] фронтах", - считает телеканал.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.