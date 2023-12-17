Глава МИД Индии заявил, что БРИКС будет расти и наращивать влияние

Миром нельзя управлять руками семи стран, сказал Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Объединение БРИКС будет расти, пополняться новыми членами и наращивать свое влияние. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"У меня хорошие ожидания в этом отношении (будущего БРИКС - прим. ТАСС). Думаю, оно будет расти, наращивать свое влияние, у него определенно появятся новые члены, потому что мы договорились принять шесть новых членов на нашем следующем саммите", - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос на мероприятии Института Ротари в Бангалоре.

Он пояснил, что мир очень разнообразен, но "в определенный период доминирование нескольких стран и культур приводило к тому, что другие подавлялись".

"Что пытался сделать БРИКС, это сказать - посмотрите, мы здесь. Миром нельзя управлять руками семи стран (Группы семи - прим. ТАСС), которые представляют пару континентов. БРИКС - это послание разнообразия, независимости, того, что естественные проявления разнообразия в культуре, экономике, политики должны выйти на передний план. И это логично. Я думаю, история будет развиваться в этом направлении и БРИКС будет двигаться туда же", - добавил министр.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения - 1 января 2024 года в него войдут Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.