Белорусские коммунисты намерены выдвинуть около 50 человек на парламентские выборы

Они пройдут в единый день голосования 25 февраля 2024 года

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Коммунистическая партия Белоруссии (КПБ) планирует выдвинуть порядка 50 человек для участия в выборах в Палату представителей (нижняя палата) Национального собрания, они пройдут в единый день голосования 25 февраля 2024 года. Об этом сообщил журналистам член бюро, заведующий отделом идеологической работы ЦК Коммунистической партии Николай Волович на полях второго заседания внеочередного съезда партии в Минске.

"На сегодняшний день мы планируем выдвинуть около 50 человек. Это те люди, которые действительно достойны. Это честные люди, в которых уверена Компартия Беларуси", - цитирует Воловича издание "СБ. Беларусь сегодня". Как отметил, первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол, проведена серьезная работа по отбору кандидатов. Было заявлено, что Компартия поддерживает курс, который проводит глава государства.

Участники прошедшего заседания обсудили предвыборную платформу партии, приняли обращение к избирателям. "Компартия, выдвигая своих кандидатов в депутаты, считает своим долгом заявить, что у нас, современных коммунистов, нет и не может быть другого выбора, как каждым прожитым днем и до конца служить своему трудовому народу, опираясь на уникальный опыт строительства Советской Белоруссии, обладая профессионально подготовленными кадрами, преданными идее построения социально-ориентированного справедливого государства", - говорится в обращении.

В Белоруссии 17 декабря начался этап выдвижения кандидатов в депутаты, который продлится до 15 января. Согласно закону, выдвигать претендентов на депутатское кресло смогут политические партии, общественные объединения и трудовые коллективы, а также граждане путем сбора подписей. Как ожидается и другие партии до 23 декабря проведут съезды, на которых выдвинут своих претендентов. В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов. Министерство юстиции Белоруссии провело перерегистрацию политических партий, в результате которой в стране осталось четыре партии из 15 действовавших на начало нынешнего года.