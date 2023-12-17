На Западном берегу Иордана заявили, что ХАМАС следует пересмотреть свою политику

Секретарь исполкома ООП Хусейн аш-Шейх сообщил, что движение должно дать "серьезную и честную оценку и пересмотреть всю свою политику и все свои методы"

ДУБАЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС должно пересмотреть свою политику в связи с эскалацией напряженности в секторе Газа. Такое мнение выразил Хусейн аш-Шейх, секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), которая является давней соперницей радикальной группировки.

В интервью агентству Reuters он отметил, что ХАМАС должно дать "серьезную и честную оценку и пересмотреть всю свою политику и все свои методы" после завершения боевых действий в секторе Газа. "Разве не стоит обсудить, как урегулировать этот конфликт, с израильским оккупантом?" - добавил функционер.

В пятницу аш-Шейх и президент Палестины, председатель исполкома ООП Махмуд Аббас встретились в Рамалле на Западном берегу реки Иордан с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. По словам аш-Шейха, на переговорах палестинская сторона заявила о необходимости новых международных усилий, чтобы побудить Израиль к всеобъемлющему урегулированию конфликта.

Комментируя высказывания секретаря исполкома ООП, представитель ХАМАС Сами Абу Зухри сказал, что аш-Шейх был "на стороне израильской гражданской администрации и то, что он нападает на палестинское сопротивление, неудивительно". Как отмечает Reuters, секретарь исполкома признал, что Палестинская национальная администрация не пользуется авторитетом у палестинцев. Однако популярность ХАМАС, согласно опросам, возросла на фоне атак в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, указывает агентство.