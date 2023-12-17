На Западном берегу Иордана задержали подозреваемого в ранении ножом израильского солдата

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что пострадавшего военного госпитализировали

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженный ножом палестинец ранил израильского военнослужащего в деревне Рантис на Западном берегу реки Иордан, военные оцепили район и задержали подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"На заправочной станции вблизи деревни Рантис в результате нападения террориста ножевое ранение средней степени тяжести получил военнослужащий. Другие военнослужащие начали преследование террориста и перекрыли дороги в этом районе", - говорится в заявлении.

"В ходе поисков в районе деревни Рантис силовики поймали террориста, подозреваемого в совершении теракта", - добавили в пресс-службе, отметив, что пострадавший военный госпитализирован.