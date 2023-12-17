В ХАМАС призвали хуситов продолжать нападения на суда в Красном море

Представитель движения Халил аль-Хайя также поблагодарил группировки в Ираке за их поддержку палестинского сопротивления и ливанское шиитское движение "Хезболлах", которое "отвлекает врага на северном фронте"

ДУБАЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Халил аль-Хайя призвал йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" продолжать наносить удары по коммерческим судам, которые следуют в Израиль через воды Красного моря.

"Я приветствую наших братьев из "Ансар Аллах" в Йемене, которые изменили баланс [сил], мы благодарим их", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera. "Я говорю нашим братьям <…> в Йемене: продолжайте идти по этому пути", - добавил член политбюро ХАМАС. Аль-Хайя также поблагодарил группировки в Ираке за их поддержку палестинского сопротивления и ливанское шиитское движение "Хезболлах", которое "отвлекает врага на северном фронте".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. После участившихся случаев нападений на суда французская транспортная группа CMA CGM и датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk заявили о приостановке перевозок по Красному морю.