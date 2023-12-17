Премьер Словакии заявил, что шансы Украины достичь своих целей уменьшаются

Роберт Фицо отметил, что после 24 февраля 2022 года было две "очень обнадеживающие попытки" заключить мирное соглашение

БРАТИСЛАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военные возможности Украины, несмотря на гигантские поставки оружия с Запада, постоянно уменьшаются, как и шансы на достижение желанных результатов на возможных переговорах о мире с РФ. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Военные возможности Украины, несмотря на гигантские поставки оружия с Запада, постоянно уменьшаются и этим уменьшаются шансы Украины на достижение желанных результатов на возможных переговорах [о мирном урегулировании конфликта с РФ]. Мир мог бы уже давно наступить [на Украине]", - сказал Фицо.

После 24 февраля 2022 года, как отметил он, было две "очень обнадеживающие попытки" заключить мирное соглашение. Реализацию усилий по достижению мира на Украине "сорвали западные лидеры, видевшие [в своих представлениях] добычу в виде [пришедшей] в жалостное состояние и стоящей на коленях России. Они надеялись, что украинские солдаты с западным оружием и деньгами им принесут эту добычу", - сказал Фицо.

Он сравнил конфликт на Украине с военными действиями натовской коалиции в Афганистане. "Западные союзники [по операции в Афганистане] 10 лет распространяли позитивные новости о военных победах, о демократизации Афганистана. Потом все это вылилось в позорное поражение и победа Талибана (движение запрещено в РФ) со всеми вытекающего из этого последствиями для Афганистана. Думаю, что к этому [результату] мы приближаемся и на Украине", - сказал премьер.