17 декабря, 18:21
Военная операция на Украине

Премьер Словакии заявил, что шансы Украины достичь своих целей уменьшаются

Роберт Фицо отметил, что после 24 февраля 2022 года было две "очень обнадеживающие попытки" заключить мирное соглашение

БРАТИСЛАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военные возможности Украины, несмотря на гигантские поставки оружия с Запада, постоянно уменьшаются, как и шансы на достижение желанных результатов на возможных переговорах о мире с РФ. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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"Военные возможности Украины, несмотря на гигантские поставки оружия с Запада, постоянно уменьшаются и этим уменьшаются шансы Украины на достижение желанных результатов на возможных переговорах [о мирном урегулировании конфликта с РФ]. Мир мог бы уже давно наступить [на Украине]", - сказал Фицо.

После 24 февраля 2022 года, как отметил он, было две "очень обнадеживающие попытки" заключить мирное соглашение. Реализацию усилий по достижению мира на Украине "сорвали западные лидеры, видевшие [в своих представлениях] добычу в виде [пришедшей] в жалостное состояние и стоящей на коленях России. Они надеялись, что украинские солдаты с западным оружием и деньгами им принесут эту добычу", - сказал Фицо.

Он сравнил конфликт на Украине с военными действиями натовской коалиции в Афганистане. "Западные союзники [по операции в Афганистане] 10 лет распространяли позитивные новости о военных победах, о демократизации Афганистана. Потом все это вылилось в позорное поражение и победа Талибана (движение запрещено в РФ) со всеми вытекающего из этого последствиями для Афганистана. Думаю, что к этому [результату] мы приближаемся и на Украине", - сказал премьер. 

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