Болгария заявила, что вето Венгрии на Шенген может быть вызвано зависимостью от газа из РФ

Премьер-министр страны Николай Денков отметил, что "введенный тариф не направлен против Венгрии, против венгерского народа, то же самое я говорил и премьеру Сербии, но, вероятно, у них есть некоторые подозрения"

СОФИЯ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков считает, что намерение Венгрии наложить вето на вступление Болгарии в Шенген из-за повышения тарифа на транзит российского газа может быть связано с зависимостью Будапешта от этого вида энергоресурсов из РФ.

"Я неоднократно объяснял, что введенный тариф не направлен против Венгрии, против венгерского народа, то же самое я говорил и премьеру Сербии, но, вероятно, у них есть некоторые подозрения, именно поэтому с нашей стороны важно убрать этот повод для сомнений. Поэтому полагаю, что проблем с Венгрией быть не должно", - сказал Денков, отвечая на вопросы телеканала Nova. Он выразил надежду, что в понедельник парламент страны решит этот вопрос.

На уточняющий вопрос о том, "есть ли российская линия в заявлении Венгрии", премьер Болгарии выразил мнение, что Венгрия сильно зависима от российского газа. "Факт, что Венгрия очень сильно зависит от российского газа, настолько сильно, что непонятно, способна ли она принимать самостоятельные решения по некоторым вопросам, это очень серьезно. Мы видели, что в отношении Украины [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан остался один против 26 стран. Есть такая опасность. Но, по информации от венгерской стороны, если мы отменим решение о тарифе на газ, то проблема исчезнет, поэтому мы должны отменить таксу на газ", - сказал болгарский премьер.

Ранее Венгрия, Сербия и Северная Македония объявили, что примут совместные меры, чтобы не позволить Болгарии ввести дополнительную плату за транзит российского газа. В Будапеште, Белграде и Скопье считают, что решение Софии противоречит принципу европейской солидарности и нарушает правила торговли в ЕС. Болгарские политики заявили о готовности отменить решение парламента от 13 октября о введении дополнительной таксы в размере 20 левов (около 10 евро) за МВт-ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию.