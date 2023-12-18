Американский журналист призвал правительство США оставить Украину

Саагар Энджети заявил, что это "лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама" и предложил попробовать "что-то совсем другое"

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Политика США на Украине является стратегическим поражением Вашингтона. Такое мнение выразил американский журналист Саагар Энджети.

"Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей погибли. Вот, что Америка может продемонстрировать. Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое", - сказал он.

Энджети также отметил, что американская политика на Украине оказалась катастрофическим провалом, а НАТО стала слабее, чем была до начала конфликта.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США собираются отказаться от помощи Украине, так как киевский режим уже скоро падет, а стратегические риски для Вашингтона возросли.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Многие республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.