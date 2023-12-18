Избирательный штаб Байдена утверждает, что Трамп "повторяет за Гитлером как попугай"

Пресс-секретарь предвыборной кампании демократа Аммар Мусса отметил, что экс-президент США угрожает американской демократии

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Избирательный штаб президента США Джо Байдена подверг резкой критике Дональда Трампа, утверждая, что бывший глава государства "повторяет за [Адольфом] Гитлером как попугай". Об этом сообщил пресс-секретарь предвыборной кампании демократа Аммар Мусса в письменном заявлении.

Выступая перед своими сторонниками в субботу в штате Северная Каролина, Трамп утверждал, что иммигранты "отравляют кровь нашей страны".

По версии Муссы, экс-президент "продемонстрировал свои образцы для подражания, повторив за Гитлером как попугай, похвалив [лидера КНДР] Ким Чен Ына". Представитель избирательного штаба Байдена утверждал, что Трамп "баллотируется в президенты с обещанием править как диктатор и угрожает американской демократии". "Трамп не уклоняется от реализации своего плана по содержанию миллионов людей в концентрационных лагерях и продолжает лгать о том времени, когда Джо Байден обошел его более чем на 7 млн голосов три года назад", - добавил Мусса. Он считает, что высказывания Трампа приведут к его поражению на выборах. "Он делает ставку на то, что сможет выиграть эти выборы, запугав и расколов страну. Он ошибается. В 2020 году американцы предпочли надежду и единство президента Байдена страху и расколу Трампа - и они сделают то же самое в ноябре следующего года", - сказал официальный представитель избирательного штаба Байдена.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс назвал высказывания Трампа об иммигрантах фашистскими. В письменном заявлении он осудил республиканца за попытку "разорвать американцев на части с помощью ненависти и жестокости". "Эхо гротескной риторики фашистов и воинствующих сторонников превосходства белой расы, а также угрозы притеснения тех, кто не согласен с правительством, - это опасные нападки на достоинство и права всех американцев, на нашу демократию и на общественную безопасность, - сказал Бейтс. - Это противоположно всему, за что мы выступаем как американцы".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.