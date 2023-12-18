Военные Тайваня заметили возле острова два воздушных шара КНР

За минувшие сутки армия Тайваня зафиксировала в районе острова шесть самолетов и два корабля Народно-освободительной армии Китая

ГОНКОНГ, 18 декабря. /ТАСС/. Два воздушных шара КНР пересекли срединную линию Тайваньского пролива за минувшие сутки возле Тайваня. Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

По его данным, первый из них был замечен в воскресенье в 09:03 по местному времени (04:03 мск), а второй - в 14:43 (09:43 мск). Они пересекли срединную линию Тайваньского пролива в 110 морских милях (203,7 км) к северо-западу от города Цзилун на севере Тайваня.

По оценке тайваньского оборонного ведомства - шары находились на высоте около 8,2 км. Они продолжили движение на восток и позже исчезли. Тайваньские военные также сообщали о появлении возле острова воздушного шара со стороны КНР 8 декабря.

Кроме того, за минувшие сутки армия Тайваня зафиксировала в районе острова шесть самолетов и два корабля Народно-освободительной армии Китая. Один из летательных аппаратов - противолодочный самолет Y-8 - пересек срединную линию тайваньского пролива к западу от острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.