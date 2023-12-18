Кисида: прекращение выбросов углекислоты в Азии потребует более $28 трлн

Премьер-министр Японии также сообщил, что страна готова оказывать этому всемерную технологическую поддержку

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Странам Азии для достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу потребуются ассигнования и инвестиции в размере 4 квадриллионов иен (более $28 трлн). Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в своей резиденции с руководителями стран Ассоциации государств юго-Восточной Азии (АСЕАН). Они участвовали в состоявшемся в Токио специальном саммите Япония - АСЕАН, посвященном 50-летию установления между ними официальных отношений.

На нынешней встрече, как сообщил японский МИД, было объявлено о создании Азиатского сообщества нулевого уровня выбросов. Помимо Японии и АСЕАН к нему намерена также присоединиться Австралия.

"Избавление от выбросов углекислоты, - сказал на встрече премьер Кисида, - общая задача Азии. Мы намерены оказывать этому всемерную технологическую поддержку, способствовать выработке общей законодательной базы. Полное прекращение выбросов углекислоты потребует 4 тысяч триллионов иен, и для этого в регионе будет создан гигантский рынок, который привлечет средства со всего мира".

Участники встречи приняли решение создать в Джакарте исследовательский центр, который займется разработкой технологий и программ, направленных на сокращение и прекращение выбросов углекислого газа. Япония уже выразила готовность предоставить ему свои разработки, связанные, в частности, с использованием водорода и различных органических веществ в качестве топлива.