МИД Палестины осудил визит израильского министра в поселение на Западном берегу

Внешнеполитическое ведомство назвало это "новой агрессией против палестинского народа"

ДУБАЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины осудило визит министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича в незаконное израильское поселение на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Министерство расценивает визит "экстремистского фашиста" Смотрича, известного своими антипалестинскими высказываниями, в незаконное поселение "Псагот", построенное на "оккупированных палестинских землях" как "новую агрессию против палестинского народа", которая отражает амбиции крайне правой коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и преследует цель "ускорения захвата земель и углубление аннексии оккупированного Западного берега", говорится в заявлении МИД Палестинской национальной администрации (ПНА). В документа также осуждаются "расистские" и "колониальные" заявления Смотрича и его нападки и обвинения в адрес ПНА.

Палестинский МИД призвал международное сообщество и администрацию США оказать давление на израильское правительство с тем, чтобы оно "прекратило открытую войну против палестинского народа" и "посягательства израильских ультраправых и их последователей экстремистских колонистов на палестинское гражданское население, особенно в свете серьезной эскалации организованного еврейским государством террора", отмечает агентство.