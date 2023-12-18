Источник: утверждение 12-го пакета санкций ЕС против РФ завершится 18 декабря

Собеседник агентства уточнил, что ожидается передача в Совет ЕС подписанной позиции Австрии

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Утверждение 12-го пакета санкций ЕС против России, включая запрет на поставки в Евросоюз российских ювелирных алмазов, завершится в Совете ЕС в понедельник по письменной процедуре, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"В рамках письменной процедуры 26 стран ЕС уже одобрили положения 12-го пакета санкций, в понедельник ожидается передача в Совет ЕС подписанной позиции Австрии. Публикация пакета (с момента которой он официально вступает в силу) возможна уже сегодня вечером или во вторник", - сказал он.

"Этот пакет включает запрет на российский экспорт алмазов, за исключением промышленных, который начнет действовать с 1 января", - продолжил дипломат.

Согласование 12-го пакета санкций продолжается уже около полугода.

Ранее агентство Reuters подтвердило, что Австрия сняла свое вето с 12-го пакета, заставив в обмен Киев исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского списка "спонсоров войны", куда она была внесена за решение продолжать работу в России. Фактически Австрия повторила действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее добился от Киева исключения из списка "спонсоров войны" венгерского банка OTP, активно работающего с Россией.

В то же время, по информации из Киева, Украина исключила эту банковскую группу из черного списка временно, на период технических переговоров по этому вопросу с Веной.

О новом пакете санкций

Как ранее сообщала Еврокомиссия, 12-й пакет санкций должен будет включать запрет на импорт в ЕС российских ювелирных алмазов, а также некоторые меры в рамках попыток заставить независимых операторов соблюдать неработающий потолок цен G7 на российскую нефть. Эти меры, в частности, включают обязательные уведомления Еврокомиссии о продаже России танкеров. Кроме того, в пакет войдут ограничения финансовых транзакций со стороны российских граждан, резидентов или компаний из стран ЕС в третьи страны, расширение списка товаров двойного назначения, которые запрещено поставлять и реэкспортировать в Россию, и новые дополнения в черный список юридических и физических лиц РФ. В настоящее время этот перечень включает свыше 1 800 позиций и является крупнейшим в истории Евросоюза.

По информации источников, Еврокомиссии пришлось смягчить предложенный изначально проект санкций под давлением стран ЕС. В частности, Еврокомиссия изначально намеревалась сделать механизм контроля за продажами России танкеров европейскими операторами не уведомительным, а разрешительным. В этом случае на практике он, вероятно, оказался бы запретительным. Эту нормы отклонили, по данным сразу несколько средиземноморских государств.