МИД Мексики сообщил, что бывший вице-президент Эквадора укрылся в мексиканском посольстве

В Министерстве иностранных дел Эквадора ранее заявили, что направили запрос мексиканским властям о выдаче Хорхе Гласа для проведения расследования по факту предполагаемой коррупции

ГАВАНА, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас обратился в посольство Мексики в Кито, опасаясь возможного задержания властями страны на фоне коррупционного расследования. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Мексики.

"17 декабря 2023 года Хорхе Глас Эспинель прибыл в посольство Мексики в городе Кито с просьбой о приеме и защите, опасаясь за свою безопасность и личную свободу", - утверждается в документе, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter). Если Глас официально оформит просьбу о предоставлении политического убежища, правительство Мексики тщательно проанализирует ее и соберет необходимую информацию, чтобы принять соответствующее решение.

МИД Эквадора ранее 18 декабря сообщил, что направил запрос мексиканским властям о выдаче бывшего вице-президента Эквадора для проведения расследования по факту предполагаемой коррупции. Глас уже отбывал наказание за коррупцию с 2017 по 2022 год.