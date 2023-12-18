Армия Сомали ликвидировала одного из лидеров группировки "Аш-Шабаб" на юге страны

По данным SONNA, власти не зафиксировали пострадавших среди гражданского населения по итогам операции

НАЙРОБИ, 18 декабря. /ТАСС/. Подразделения армии Сомали в ходе совместной операции с Африканским командованием Вооруженных сил США (АФРИКОМ) уничтожили одного из командиров боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в регионе Средняя Джуба на юге страны. Об этом сообщило сомалийское информационное агентство SONNA.

По его данным, сомалийское правительство подтвердило ликвидацию лидера боевиков в результате удара беспилотника в ходе совместной операции армии страны и AFRICOM. Имя ликвидированного главаря не раскрывается. Как отмечает агентство, власти не зафиксировали пострадавших среди гражданского населения по итогам операции.

Ранее сомалийские ВС провели операцию в центральном районе Харардере, в результате которой были уничтожены 33 боевика группировки "Аш-Шабаб". Она возникла в Сомали в 2004 году. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, в том числе столицу, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).