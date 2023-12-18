Делегация ООН обсудила в Астане миротворческие инициативы Казахстана

Ранее Минобороны страны заявляло, что казахстанские военные могут отправиться с миротворческой миссией на Голанские высоты

АСТАНА, 18 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов обсудил с помощником генерального секретаря ООН по вопросам верховенства закона и учреждениям безопасности Александром Зуевым вопросы реализации миротворческих инициатив Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

"Обсуждены вопросы реализации миротворческих инициатив Казахстана, а также перспективы взаимодействия в свете поддержания проектов ООН, направленных на обеспечение мирного урегулирования кризисных ситуаций", - говорится в сообщении. В целом стороны изучили "текущие и перспективные направления взаимодействия [Казахстана] с Организацией Объединенных Наций в сфере поддержания мира и безопасности".

В начале ноября министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что казахстанские военные могут отправиться с миротворческой миссией на Голанские высоты. Он пояснил, что на этот счет "у нас уже есть договоренности".

С 2007 года более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в миссиях ООН в Непале, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и Ливане. Кроме того, с 1992 по 2001 год более 9 тыс. военнослужащих Казахстана выполняли задачу по усилению охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке. Свыше 300 военнослужащих с августа 2003 года по октябрь 2008 года в составе инженерно-саперного отряда казахстанского миротворческого батальона "Казбат" выполняли миссию в Ираке.

Голанские высоты - спорная территория между Сирией и Израилем. До 1967 года входила в состав Сирии, в ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. Миротворческие посты ООН появились на Голанских высотах в 1974 году.