Главы МО ФРГ и Литвы утвердили план по размещению бригады Бундесвера в стране

Во второй половине 2024 года стороны намечают подписать межправительственное соглашение о дислокации бригады

ВИЛЬНЮС, 18 декабря. /ТАСС/. Детальный план работ по размещению в Литве бригады Бундесвера (ВС ФРГ) утвержден. Своими подписями его скрепили министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Утверждение детального плана свидетельствует о том, что историческое решение о дислокации в Литве бригады Бундесвера успешно реализуется", - приводятся в сообщении слова Анушаускаса.

Во второй половине 2024 года партнеры намечают подписать межправительственное соглашение о дислокации бригады. Постепенное прибытие подразделений начнется в 2024 году, однако в полном составе бригада будет размещена к 2027 году. Планируется, что в ней будет 4,8 тыс. военных и 200 человек персонала.

Бригада создается из действующих и вновь формируемых подразделений. В Литву будут переброшены 203-й танковый батальон из земли Северный Рейн - Вестфалия и 122-й мотопехотный батальон из Баварии. Расквартированный в настоящее время в Литве сводный батальон НАТО передового базирования, руководство которым взяла на себя Германия, будет переформирован в многонациональный батальон, он войдет в состав бригады.