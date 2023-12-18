СМИ: на Западном берегу обстреляли израильский автомобиль

По информации Kan, одна женщина получила ренения

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли израильский автомобиль на Западном берегу реки Иордан, находившаяся в нем женщина получила ранения. Об этом сообщила государственная телерадиовещательная компания Kan.

По ее информации, инцидент произошел недалеко от израильского поселения Атерет на Западном берегу, 27-летняя женщина находилась в автомобиле вместе с мужчиной и маленьким ребенком, которые не пострадали. Раненой на месте была оказана медицинская помощь, после чего ее госпитализировали.

Нападавшие с места происшествия скрылись. По информации Kan, они могли направиться на своем автомобиле в сторону Рамаллы. Израильские силовики перекрыли дороги в районе места происшествия и ведут поиски злоумышленников, отмечает телерадиокомпания.