Премьер Казахстана заявил о заинтересованности в углублении интеграционных связей в СНГ

Одним из ключевых направлений совместной работы в 2024 году станет сотрудничество по расширению культурно-гуманитарных отношений, заявил Алихан Смаилов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Казахстан заинтересован в наполнении интеграционных связей в СНГ новым практическим содержанием. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Совета глав правительств СНГ.

"Совсем недавно мы собирались в Бишкеке и приняли ряд важных решений, которые, без сомнений, укрепят наше многоплановое сотрудничество в рамках СНГ. <...> Мы заинтересованы в совместной дальнейшей работе на площадке Содружества для углубления наших интеграционных связей, наполнении их новым практическим содержанием", - сказал Смаилов.

Он отметил, что одним из ключевых направлений совместной работы в 2024 году станет сотрудничество по расширению культурно-гуманитарных связей, взаимодействие в сфере здравоохранения, образования и спорта. Смаилов подчеркнул, что Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ годом волонтерского движения, призвав государства СНГ "начать практическую работу по реализации казахстанской инициативы по учреждению ежегодного форума волонтеров и приданию ему статуса постоянной площадки организации".

Также Смаилов заявил, что поддерживает предложенный российской стороной проект заявления о перспективах культурного сотрудничества в рамках Содружества.