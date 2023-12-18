Премьер Киргизии призвал страны СНГ создавать новые транспортные коридоры

Эти меры в том числе позволят "расширить экономическую интеграцию", сказал Акылбек Жапаров

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров призвал страны - участницы СНГ более активно развивать имеющиеся транспортные маршруты и открывать новые. Об этом он заявил в Москве на заседании Совета глав правительств стран - участниц Содружества.

"Необходимо минимизировать барьеры и проверки на границе наших стран, развивать существующие и формировать новые транспортные коридоры", - сказал он.

Эти меры, считает Жапаров, в том числе позволят "расширить экономическую интеграцию" на пространстве СНГ, а также помогут "создать условия для расширения торговли" и активизируют обмен услугами. Помимо этого, премьер Киргизии предложил партнерам по организации более широко координировать действия, чтобы "сократить зависимость от импорта".

По мнению руководителя киргизского правительства, 2023 год в СНГ был "насыщен в плане культурно-гуманитарного сотрудничества". Во многом, по его мнению, это было связано с объявлением текущего года Годом русского языка в Содружестве. "Русский язык является одной из главных основ для взаимодействия между нашими странами и народами", - отметил Жапаров. В этом плане он акцентировал внимание на подписании в Бишкеке осенью нынешнего года решения государств СНГ о создании международной организации по развитию русского языка.

"Подводя итоги председательства Кыргызской Республики в органах СНГ в этом году, хочу сказать, что акцент был сфокусирован на укреплении доверия между странами и безопасности в регионе, а также повышении авторитета Содружества", - подчеркнул глава кабмина Киргизии. Особо заверив, что Киргизия и в дальнейшем будет "выступать за укрепление сотрудничества в рамках СНГ".