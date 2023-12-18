Грузия заявила, что не ведет тайных переговоров с Россией

В СМИ ранее распространились кадры торжественного ужина в рамках форума "Один пояс - один путь", в котором принимали участие главы делегаций многих стран, в том числе вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и президент России Владимир Путин

ТБИЛИСИ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Грузии не ведут никаких тайных переговоров с представителями российского руководства. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития республики Леван Давиташвили, выступая в парламенте в связи с участием грузинской делегации в форуме "Один пояс - один путь", где также участвует РФ.

"Что касается нашего участия в форуме "Один пояс - один путь", это инициатива, членом которой наряду с Грузией являются в том числе многие страны ЕС. Грузия физически участвует в этом форуме со дня его основания, и в нем также почти всегда участвовала Российская Федерация. Если кто-то хочет представить так, что власти Грузии сегодня в какой-либо форме вредят интересам страны и ведут какой-то тайный диалог [с РФ], как было неверно распространено в обществе, могу сказать однозначно и прямо - это не так", - сказал Давиташвили.

Грузинская оппозиция заинтересовалась форумом после того, как в СМИ распространились кадры торжественного ужина в рамках мероприятия, в котором принимали участие главы делегаций многих стран, в том числе Давиташвили и президент России Владимир Путин. Вице-премьера вызвала в парламент оппозиционная группа "Еврооптимисты".