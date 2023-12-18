Италия поддержит резолюцию ООН по гуманитарному перемирию в Газе

Глава МИД Антонио Таяни выразил надежду на то, что страны смогут одобрить документ, инициированный США и ОАЭ

РИМ, 18 декабря. /ТАСС/. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил поддержку резолюции о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа.

"Я надеюсь, что в ООН смогут одобрить документ, инициированный США и Объединенными Арабскими Эмиратами, о прекращении огня для обеспечения доступа гуманитарной помощи [в сектор Газа]. Если такой документ будет, Италия, безусловно, его поддержит", - сказал Таяни, открывая конференцию итальянских послов в МИД.

Италия наряду с более чем 20 странами воздержалась при голосовании за предыдущую резолюцию ООН с призывом к гуманитарному перемирию. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони позже объяснила это "несбалансированным" характером текста. Также она отметила, что в нем не содержалось осуждения радикального палестинского движения ХАМАС, боевики которого проникли 7 октября из сектора Газа на израильскую территорию, совершив убийства жителей приграничных населенных пунктов и захватив заложников.